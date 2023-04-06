Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский разведчик Риттер поразился чертой характера Путина

Ирэна Колесова
В мире
Американский разведчик Риттер поразился чертой характера Путина
Фото: Из личного архива Скотта Риттера

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал президента РФ Владимира Путина мастером побеждать. Риттер восхитился умением российского лидера избегать любых опрометчивых шагов.

— Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков, — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, западные аналитики сильно просчитались, когда решили, что Россия находится в состоянии бездействия. На самом деле столкновение на Украине уже привело к значительным потерям в рядах ВСУ, уничтожено множество украинской техники, подчеркнул военный.

Также Риттер напомнил, что именно Путину удалось добиться огромного успеха в Сирии. Там военные РФ успешно дали отпор террористическим формированиям и сумели освободить захваченные ими районы.

При этом в огромных потерях ВСУ Риттер винит именно американские власти. По его словам, решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям. Бывший военный отметил, что Вашингтон отклоняет предложения о прекращении огня, так как Западу необходим конфликт между Украиной и Россией.

Украина США Владимир Путин Сирия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте