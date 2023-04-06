Американский разведчик Риттер поразился чертой характера Путина

Фото: Из личного архива Скотта Риттера

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал президента РФ Владимира Путина мастером побеждать. Риттер восхитился умением российского лидера избегать любых опрометчивых шагов.

— Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков, — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, западные аналитики сильно просчитались, когда решили, что Россия находится в состоянии бездействия. На самом деле столкновение на Украине уже привело к значительным потерям в рядах ВСУ, уничтожено множество украинской техники, подчеркнул военный.

Также Риттер напомнил, что именно Путину удалось добиться огромного успеха в Сирии. Там военные РФ успешно дали отпор террористическим формированиям и сумели освободить захваченные ими районы.

При этом в огромных потерях ВСУ Риттер винит именно американские власти. По его словам, решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям. Бывший военный отметил, что Вашингтон отклоняет предложения о прекращении огня, так как Западу необходим конфликт между Украиной и Россией.