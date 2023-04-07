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Польское руководство не осознает, насколько опасным для страны будет размещение на ее территории ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Об этом в своей статье написала обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

— Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения, — написала Горлицкая.

По словам журналистки, желание Варшавы получить ядерное оружие появилось после того, как стало известно о решении России расположить ТЯО на белорусской территории. Однако польские власти не понимают, насколько рискованным для всех жителей страны стал бы аналогичный шаг, уверена Горлицкая.

Обозреватель добавила, что в Варшаве должны быть благодарны Западу за отказ размещать ядерное оружие. Иначе появился бы риск втянуть Польшу в конфликт на Украине, и за это полякам пришлось бы «расплатиться собственной кровью».

Другой обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас высказался об украинских переселенцах. Он отметил: приехавшие в Польшу беженцы еще раз показали полякам, что Украину действительно необходимо денацифицировать. По его словам, прибытие нацистов в Европу несет угрозу мирным жителям.