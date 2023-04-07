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Теплый апрельский день без дождей ожидает москвичей в пятницу

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Теплый апрельский день без дождей ожидает москвичей в пятницу
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Переменная облачность и тепло до 11 градусов ожидает жителей и гостей российской столицы в пятницу, 7 апреля. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

День пройдет без дождей, температура будет варьироваться в пределах 9-11 градусов выше нуля. Однако к ночи столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

Ветер будет восточным и достаточно слабым, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

6 апреля в Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала этого года. В 14 часов термометры показали отметку в +13,8 градуса.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет погода в городе в апреле. По его словам, москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. В первой декаде месяца сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, а также временами возможен кратковременный снег.

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