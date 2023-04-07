КНДР назвала кандидатов в НАТО «пушечным мясом» для США

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КНДР предупреждает страны, которые собираются вступить в НАТО, что Вашингтон сделает их своим пушечным мясом. Комментарий обозревателя Ким Ю Чхора опубликовало в пятницу, 7 апреля, государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Автор предупредил о том, что везде, где действует НАТО, начинаются вооруженные конфликты и войны. Обозреватель назвал Североатлантический альянс «машиной войны».

— Со временем не изменилась коварная цель США, пытающихся сохранить устаревший военно-политический альянс, чтобы подавлять развитие своего стратегического противника и строить однополярный мир, — заключил Ким Ю Чхор.

Обозреватель подчеркнул, что разделяет сомнения Москвы по поводу вступления в НАТО Финляндии. По его словам, теперь Балтийское море превратилось в очередное «озеро НАТО», передает ТАСС.

Финляндия стала полноценным членом НАТО 4 апреля. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, что фактически означает завершение процесса вступления в альянс.