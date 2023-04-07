Кинолог Голубев назвал главные правила обращения с собакой

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Правила формирования здоровых взаимоотношений между хозяином и собакой раскрыл президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он объяснил: чтобы понять желания собаки, необходимо изучить ее потребности и особенности, а затем научиться работать с этими знаниями.

По словам кинолога, владельцам крайне важно уметь читать невербальные сигналы собак, которые она отправляет. Ключевым моментом в создании хороших отношений с питомцем является правильное толкование этих сигналов.

— Собака подает нам невербальные сигналы, которые необходимо считывать владельцу. Ключ к хорошим отношениям — это способность верно интерпретировать собачьи сигналы, а также быть надежным партнером, способным устанавливать правила и придерживаться их, — рассказал кинолог в беседе с «Мослентой».

По словам Голубева, для собаки важно, чтобы ее хозяин был понятным и предсказуемым, не менял свои решения, не кричал на нее и не переносил на животное свою злость и обиду. Владелец должен установить правила поведения в доме и на прогулке, и всегда придерживаться их.

Что касается методов обучения собаки новым командам, то процесс должен проходить в игровой форме, уверен Голубев. Эмоциональная атмосфера и вовлеченность в обучение очень важны для будущих теплых отношений с собакой.

Голубев рассказал, что от грамотно подобранного корма напрямую зависит здоровье питомца. Кинолог дал советы, что нужно учитывать при покупке корма. Например, перед покупкой корма обязательно надо изучить его состав. В него не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса и сахар.