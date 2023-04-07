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Приметы и советы

На улице Свободы в Москве восстановили движение трамваев № 6

Ирэна Колесова
Город
На улице Свободы в Москве восстановили движение трамваев № 6
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
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Московских пассажиров предупредили о том, что на улице Свободы задерживались трамваи № 6. Об этом утром в пятницу, 7 апреля, сообщили в столичном Дептрансе.

Задержка движения случилась в районе остановки «Тушинская улица». Маршрут трамваев № 6 пришлось временно изменить. Обо всех переменах пассажиров информировали водители транспорта. Сейчас движение удалось восстановить.

6 апреля Трамваи № 14, 26 и 47 задерживались на улице Шаболовке в районе остановки «Метро Шаболовская» из-за ДТП на путях. Там столкнулись два автомобиля.

На Живописной улице в Москве также в этот же день восстановили движение трамваев после того, как автомобиль застрял на путях и перекрыл движение. На некоторое время было задержано движение трамваев № 28 и 31. Затор произошел в районе остановки «Бассейн».

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