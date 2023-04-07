Посол Китая в России Чжан жестко ответил Западу на указания в вопросе Украины

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Западные страны не могут диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины, поскольку они находятся не в том для этого положении. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

— Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него, — высказался он.

Китайские власти с начала конфликта проявляли инициативу мирного урегулирования и не поставляли оружие ни одной из сторон, цитирует его «Известия».

Эксперты уверены, что сложившаяся напряженность в отношениях Соединенных Штатов и Китая приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в более дружественные юрисдикции. Это в свою очередь грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к возобновлению переговоров по Украине. По его мнению, законные интересы безопасности всех сторон конфликта нужно учесть в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций.