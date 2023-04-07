Главные новости к утру 7 апреля

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Пентагон занимается расследованием утечки в социальные сети секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах НАТО касательно военной помощи Киеву, сообщило издание New York Times.

Власти Израиля и Ливана на фоне резко обострившейся обстановки в регионе заявили, что не хотят развязывать войну. Такое сообщение распространила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена и обвинил его в попытке переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана в 2021 году. Трамп назвал Байдена «безнадежным идиотом».

Сербские власти стараются придерживаться нейтральной позиции относительно России и западных стран, однако нет никаких гарантий, что это будет продолжаться и в будущем, заявил президент Сербии Александр Вучич.

США и Евросоюз не пробовали проводить переговоры в начале украинского конфликта, а быстро вступили в него, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и осудил такое поведение Запада.