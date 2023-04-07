Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новая тематическая страница появилась на портале «Школа. Москва»

Араз Салехов
Город
Новая тематическая страница появилась на портале «Школа. Москва»
Фото: Unsplash

Новая тематическая страница «ЗОЖ с детства» появилась на портале «Школа. Москва». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичного Департамента образования и науки Наталья Цымбаленко.

— Все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, не имели вредных привычек... Мы хотим помочь родителям сориентироваться и получить всю самую актуальную информацию по этой теме, — сказала она.

В проекте собраны рекомендации гастроэнтерологов, неврологов, психологов, ортопедов и других специалистов. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, родители смогут подробно изучить, из чего складывается здоровый образ жизни ребенка и как его внедрить.

Также стало известно о появлении раздела «Атлас профессий колледжей» на портале «Школа. Москва». Там собрана подробная информация о самых востребованных специальностях.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения.

учащиеся ЗОЖ Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте