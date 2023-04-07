Новая тематическая страница появилась на портале «Школа. Москва»

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Новая тематическая страница «ЗОЖ с детства» появилась на портале «Школа. Москва». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичного Департамента образования и науки Наталья Цымбаленко.

— Все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, не имели вредных привычек... Мы хотим помочь родителям сориентироваться и получить всю самую актуальную информацию по этой теме, — сказала она.

В проекте собраны рекомендации гастроэнтерологов, неврологов, психологов, ортопедов и других специалистов. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, родители смогут подробно изучить, из чего складывается здоровый образ жизни ребенка и как его внедрить.

Также стало известно о появлении раздела «Атлас профессий колледжей» на портале «Школа. Москва». Там собрана подробная информация о самых востребованных специальностях.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения.