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ВКС России нанесли удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВКС России нанесли удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Российские истребители нанесли удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

— На Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское, — сказал он.

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 50 человек. Также артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Береговое и Никольское, сообщает РИА Новости.

В начале апреля российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в ходе спецоперации.

Воздушно-десантные войска впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Чем отличаются такие системы и почему их передали в десантные войска, «Вечерней Москве» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

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