ВКС России нанесли удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители нанесли удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

— На Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское, — сказал он.

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 50 человек. Также артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Береговое и Никольское, сообщает РИА Новости.

В начале апреля российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в ходе спецоперации.

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