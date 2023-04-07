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Дерматолог Чижов рассказал, какие методы лечения акне грозят осложнениями

Араз Салехов
Общество
Дерматолог Чижов рассказал, какие методы лечения акне грозят осложнениями
Фото: shutterstock

Состояние кожи при акне может ухудшиться из-за применения салицилового спирта, травяных настоек и зубной пасты. Об этом рассказал врач-дерматолог Александр Чижов.

— Спирт обезвоживает, высушивает кожу, провоцируя появление трещинок, в которые попадает инфекция. В результате состояние может стать хуже, чем до применения средства, — сказал он.

Салициловая кислота для лечения акне может работать в составе комбинированных лекарственных средств. Плохо повлияет на кожу и салициловая мазь, поскольку она может помочь при некоторых кожных заболеваниях, однако при акне ее применение противопоказано, сообщает «Москва 24».

Также названы причины появления акне во взрослом возрасте. Основной причиной развития акне является генетическая предрасположенность. Также высыпания могут возникнуть на фоне длительного стресса, курения, строгих диет или слишком частого употребления молочных продуктов.

Врач-косметолог Натэла Гришина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как генетика влияет на состояние кожи. Тип кожи, который заложен генетически, определяет ее состояние. Например, если кожа жирная, при половом созревании может возникнуть акне.

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