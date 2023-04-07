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Безденежье и ненужность: названы главные страхи разных знаков зодиака

Араз Салехов
Общество
Безденежье и ненужность: названы главные страхи разных знаков зодиака
Фото: shutterstock

У представителей каждого знака зодиака есть свой особенный страх. Астролог Татьяна Стрельцова перечислила их, добавив, что так называемые парные знаки боятся одного и того же.

— Главный страх Тельцов и Скорпионов — остаться без денег и ресурсов. Представители обоих знаков максимально настроены на финансовую обеспеченность, — сказала она.

При этом Овнам необходимо самовыражаться и получать внимание, а Весам крайне важно иметь рядом человека, который будет их энергетически питать. В итоге обо знака очень сильно боятся одиночества, считает специалист. Близнецы и Стрельцы боятся остаться в изоляции, без возможности перемещаться и узнавать что-то новое, а Ракам и Козерогам важно ощущение стабильности.

Львы и Водолеи боятся того, что их посчитают заурядными, считает астролог. По ее словам, им важно выделяться в толпе. Девы и Рыбы боятся оказаться ненужными, поскольку они максимально настроены на то, чтобы быть полезными и помогать другим, сообщает «Москва 24».

Астролог Тамара Глоба рассказала, что у одного из знаков зодиака есть все шансы озолотиться до конца этого года. Речь идет о Скорпионах, для которых весь год окажется очень перспективным.

Биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» назвала три знака зодиака, представители которых встретят свою любовь в апреле. В списке оказались Тельцы, Стрельцы и Козероги.

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