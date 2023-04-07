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Приметы и советы

Нутрициолог Синько перечислила продукты, которые обладают обезболивающим эффектом

Араз Салехов

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Еда
Общество
Нутрициолог Синько перечислила продукты, которые обладают обезболивающим эффектом
Фото: Unsplash

При болях в голове человеку может помочь вода. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

— Головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ, поэтому начинает болеть голова. Чтобы этого не происходило, нужно выпить воды и восполнить количество жидкости, — сказала она.

Во время простуды и боли в горле помочь может имбирь, поскольку он снимает болезненный фон, притупляет ломоту в теле. Синько рекомендует принимать его в качестве отвар или просто рассасывать имбирь под языком, передает «Москва 24».

Заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач — невролог-цефалголог Татьяна Щербакова дала советы, как избавиться от головной боли без таблеток. По ее словам, вместо лекарств можно сделать массаж или принять расслабляющую ванну.

В холодное время года почти каждый сталкивается с простудой. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой, действительно ли народные рецепты помогают в борьбе с вирусами.

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