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Квартира в многоэтажке загорелась на Дмитровском шоссе

Полина Пашкина
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Квартира в многоэтажке загорелась на Дмитровском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Дмитровское шоссе, 41к2 Карта всех событий

В многоквартирном жилом доме на севере Москвы произошло возгорание. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел по адресу: по адресу: Дмитровское шоссе, дом № 41, корпус 2. По данным ведомства, возгорание случилось на 11 этаже дома недалеко от станции метро «Петровско-Разумовская».

Итоговая площадь горения составила шесть квадратных метров. Из-за возгорания пострадал пожилой мужчина. Его эвакуировали в тяжелом состоянии.

Другой пожар произошел на востоке столицы. В квартире на третьем этаже дома № 1, корпус 2, на улице Красный Казанец горела мебель и личные вещи в двухкомнатной квартире.

Огонь распространился на 20 квадратных метров. В ходе тушения спасли семь человек, в том числе двух детей. Один из взрослых был госпитализирован после проверки сотрудниками скорой помощи.

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