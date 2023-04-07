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Москвичи смогут отслеживать в электронной медкарте динамику показателей работы сердца

Евгений Жуков
Город
Москвичи смогут отслеживать в электронной медкарте динамику показателей работы сердца
Фото: Pexels

В электронной медкарте появилась возможность отслеживать динамику показателей работы сердца. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Функционал электронной медицинской карты на сегодняшний день продолжает активно расширяться. Теперь в обновленном разделе «Дневник здоровья» жителям столицы стали доступны для заполнения два новых показателя: ритмичность пульса и артериальное давление.

— Электронная медицинская карта — один из самых востребованных сервисов у москвичей, и потому мы стараемся сделать его максимально удобным и функциональным. Так, мы расширили перечень физиологических показателей, которые пациент может вносить самостоятельно, — сообщила представитель мэрии.

Информация о показателях и их динамике будет доступна как пациенту, так и врачу, однако для этого необходимо самостоятельно открыть медику доступ к этим данным в настройках «Дневника здоровья», передает официальный сайт мэра Москвы.

В свою очередь заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров рассказал, что с 2012 года москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более 500 миллионов раз.

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