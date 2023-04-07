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Приметы и советы

Переговоры Чавушоглу и Лаврова стартуют в Анкаре

Араз Салехов
В мире
Переговоры Чавушоглу и Лаврова стартуют в Анкаре
Фото: МИД РФ

В Анкаре стартуют переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Участники события обсудят двусторонние вопросы, зерновую сделку, ситуацию в Сирии, Карабахе и на Украине, передает РИА Новости.

Накануне Лавров и Чавушоглу провели неофициальные переговоры.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите в страну российского президента Владимира Путина. По словам турецкого лидера, поездка Путина или конференция онлайн с его участием планируется на 27 апреля. Именно 27 апреля на площадку сооружения АЭС «Аккую» в Турции завезут первое ядерное топливо. С этого момента Турция станет страной, в которой существует атомная энергетика.

Также Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом как можно скорее. По его словам, турецкие власти хотели бы возобновить встречи делегаций в Стамбуле, где ранее прошло несколько раундов переговоров между российской и украинской делегациями

Сергей Лавров Турция Переговоры
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