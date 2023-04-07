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«Достаточно сложная история»: Костомарова готовят к новой операции

Евгений Жуков
Общество
«Достаточно сложная история»: Костомарова готовят к новой операции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к плановому протезированию, фигурист пробудет в реанимации минимум еще два-три месяца. С таким прогнозом в пятницу, 7 апреля, выступил неназванный источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, спортсмен пробудет указанный период в стационаре, однако это не означает, «что ситуация критическая». В настоящее время Костомаров находится в полном сознании, и с каждым днем его самочувствие улучшается.

Источник ТАСС также добавил, что на данный момент идет плановая подготовка к операции по протезированию, что является «достаточно сложной историей».

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое. После этого у него началось отмирание тканей конечностей и возникли другие проблемы со здоровьем.

В середине марта Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщали СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.

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