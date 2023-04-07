Al Mayadeen: Россия смогла развеять миф о непобедимости Запада

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

России удалось развеять миф о непобедимости западных стран. Такой вывод сделала обозреватель издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан.

По ее мнению, российская спецоперация на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». Глубокий кризис между РФ и Западом открыл двери более тесному сотрудничеству России с Китаем, Индией и Ираном. Кроме того, страны — члены Шанхайской организации сотрудничества сегодня увеличивают долю национальных валют в расчетах.

В своем материале колумнистка говорит, что российской экономике удалось преодолеть последствия беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.

При этом, по словам Шаабан, ограничения вернулись «по принципу бумеранга» к тем, кто их вводил. Обозреватель считает, что в перспективе это приведет к избавлению мира от западной гегемонии, говорится в статье.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале заявил о срыве планов западных государств по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества.