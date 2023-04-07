Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Al Mayadeen: Россия смогла развеять миф о непобедимости Запада

Евгений Жуков
В мире
Al Mayadeen: Россия смогла развеять миф о непобедимости Запада
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

России удалось развеять миф о непобедимости западных стран. Такой вывод сделала обозреватель издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан.

По ее мнению, российская спецоперация на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». Глубокий кризис между РФ и Западом открыл двери более тесному сотрудничеству России с Китаем, Индией и Ираном. Кроме того, страны — члены Шанхайской организации сотрудничества сегодня увеличивают долю национальных валют в расчетах.

В своем материале колумнистка говорит, что российской экономике удалось преодолеть последствия беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.

При этом, по словам Шаабан, ограничения вернулись «по принципу бумеранга» к тем, кто их вводил. Обозреватель считает, что в перспективе это приведет к избавлению мира от западной гегемонии, говорится в статье.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале заявил о срыве планов западных государств по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества.

Санкции Журналисты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте