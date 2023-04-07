Пьяный мужчина пытался украсть чужого ребенка из коляски в Свердловской области

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Свердловской области задержали мужчину, который в магазине кидался на продавцов и попытался украсть чужого ребенка из коляски. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Сети появилось видео, как мужчина в черной спортивной куртке в одном из магазинов Качканара бьет продавщицу, а затем подходит к детской коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку.

— В ходе опроса выяснилось, что из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился, к счастью, не причинив грудничку никакого вреда, — сказал он.

Сразу после задержания мужчину направили в наркологическое отделение ЦГБ Качканара. В отношении него возбудили уголовное дело и составили два протокола об административном правонарушении, передает РИА Новости.

На юге столицы мужчина попытался украсть чужого ребенка из батутного центра. Это вовремя заметил отец и остановил его.