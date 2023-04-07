Кремль: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра ядерной доктрины РФ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра ядерной доктрины РФ. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, не требует, — цитирует его ТАСС.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за полное уничтожение всего ядерного оружия в мире. Так он отреагировал на слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона, который выступил против размещения ядерного оружия вне ядерных держав.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться к июлю.

Белорусский лидер 31 марта заявил, что в случае нарастания угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что ранее отдал распоряжение о незамедлительном восстановлении площадки для ядерных боеголовок «Тополя».

Зачем Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии — в материале «Вечерней Москвы».