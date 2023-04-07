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В Кремле прокомментировали идею устроить «пасхальное перемирие» на Украине

Евгений Жуков
Общество
В Кремле прокомментировали идею устроить «пасхальное перемирие» на Украине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кремль не слышал никаких заявлений со стороны Ватикана по поводу пасхального перемирия на Украине. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который был на встрече с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому мы не считаем нужным и возможным комментировать, — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

Речь идет о словах поддерживающего переписку с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который сообщил агентству, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине в период с 9 по 22 апреля — на время, когда католики и православные отмечают Пасху.

Подобную инициативу российская сторона уже пыталась реализовать в начале этого года, когда президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда сообщил, что украинские власти не воспринимают всерьез предложение о временном прекращении огня в зоне конфликта на Рождество.

Дмитрий Песков Папа Римский Франциск Россия Пасха
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