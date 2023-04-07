Тело хищного млекопитающего обнаружили на северо-западе Москвы

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Москва, Митинская улица Карта всех событий

В районе Митино обнаружили тело хищного млекопитающего животного. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, инцидент произошел 6 апреля недалеко от детской площадки на Митинской улице. По предварительным данным, погиб сервал. На данный момент останки направили в ветеринарную клинику, где врачи установят причины смерти животного.

— По данному факту прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки. Ведомство контролирует ее ход и результаты, а также выяснение владельца погибшего животного, — резюмировала Нефедова.

15 марта 2023 года инцидент с животным произошел в подмосковной деревне Митькино. Злоумышленник поджег вольер с пумой, в результате чего хищник скончался.

А 13 марта стало известно, что прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе. Приют располагался на участке для индивидуального жилищного строительства, и специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.