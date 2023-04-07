Столичные службы приступили к промывке Крымского моста после зимы
Столичные службы приступили к промывке Крымского моста после зимы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, в пятницу проведем масштабную промывку Крымского моста, — сказал он.
В ходе работ специалисты промоют чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста. К работам привлекут 10 человек и две поливомоечные машины, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опорах наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.
Также столичные службы проведут пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений. С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки удаляют грязь и ржавчину.