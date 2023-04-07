Прокуратура проверит информацию о финансировании ВСУ Валерием Меладзе

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Столичная прокуратура проверит информацию о том, что музыкант Валерий Меладзе финансирует ВСУ. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Как сообщил ТАСС, соответствующее поручение ведомству поступило от Генпрокуратуры.

29 марта с данной инициативой к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он обратил внимание Краснова на то, что Меладзе неоднократно высказывался против проведения СВО, а также выкрикнул лозунг украинских националистов во время выступления в ОАЭ.

Ранее стало известно, что концерты музыканта в Барнауле, Новосибирске, Кемерове и Краснодаре были отменены.