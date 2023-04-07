Редкую птицу заметили в Строгинской пойме

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Москва, природно-исторический парк Москворецкий Карта всех событий

На территории природно-исторического парка «Москворецкий» заметили редкую птицу, которая ранее считалась исчезнувшей, — клинтуха. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Клинтух — это один из самых ранних лесных голубей. Его занесли в Красную книгу Москвы.

— Птица решила погостить в парке во время весеннего перелета с зимовки домой, на европейскую территорию России. Клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев. При этом часто предпочитает заселяться в дуплах, которые создали черные дятлы, — рассказали в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Еще одного редкого представителя отряда голубеобразных можно увидеть в природном комплексе № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории». Там в 2022 году заметили вяхиря, который занесен в Красную книгу Москвы как уязвимый вид на территории столицы.

В конце марта в Москве начали появляться совята-пуховички. Птицы могут из-за неуклюжести выпасть из гнезда в попытках изучить мир вокруг. Если это случилось в месте, которое представляет для пуховичка опасность, необходимо помочь пернатому вернуться в гнездо или пересадить его на верхний ярус дерева.