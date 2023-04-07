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Лавров назвал условие переговоров по Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Фото: МИД РФ

Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только на основе учета интересов России. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили. На основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей, — сказал он.

Глава ведомства напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами. По мнению Лаврова, необходимо обсудить принципы нового миропорядка, который нужен всему обществу, передает РИА Новости.

При этом в Кремле на текущий момент не видят никаких перспектив для переговоров по Украине.

Как минимум стоит вспомнить высказывание украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, после начала российской спецоперации президент России Владимир Путин стал для него «никем».

Российский лидер заявил, что спровоцированный и подогреваемый западными странами украинский кризис — это очень заметное, но не единственное намерение Запада сохранить свое доминирование в мире. По его мнению, западники желают и дальше продвигать однополярный мир.

Украина Сергей Лавров Россия Переговоры
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