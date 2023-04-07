Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Найден хозяин погибшего на северо-западе Москвы сервала

Степан Жирнов
Происшествия
Найден хозяин погибшего на северо-западе Москвы сервала
Фото: shutterstock
Москва, Митинская улица Карта всех событий

Установлена личность хозяина сервала, который погиб на северо-западе Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Владельцем погибшего животного оказался местный житель. Крупная кошка скончалась в квартире, и хозяин не знал, как поступить с телом. В результате он принял решение отнести его во двор и спрятать в кустах у детской площадки.

Как сообщил «МК», на момент публикации тело животного вывезли из двора и кремировали.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во дворе жилого дома на Митинской улице. Местные жители обнаружили тело сервала в кустах недалеко от детской площадки. По данному факту столичная прокуратура проводит проверку.

Проверки Район Митино Москва Смерть Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте