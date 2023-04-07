Найден хозяин погибшего на северо-западе Москвы сервала

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Москва, Митинская улица Карта всех событий

Установлена личность хозяина сервала, который погиб на северо-западе Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Владельцем погибшего животного оказался местный житель. Крупная кошка скончалась в квартире, и хозяин не знал, как поступить с телом. В результате он принял решение отнести его во двор и спрятать в кустах у детской площадки.

Как сообщил «МК», на момент публикации тело животного вывезли из двора и кремировали.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во дворе жилого дома на Митинской улице. Местные жители обнаружили тело сервала в кустах недалеко от детской площадки. По данному факту столичная прокуратура проводит проверку.