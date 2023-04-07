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Приметы и советы

Столичным водителям предложили пересесть на городской транспорт из-за трафика

Полина Пашкина
Город
Столичным водителям предложили пересесть на городской транспорт из-за трафика
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В пятницу, 7 апреля, на некоторых дорогах Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение оцениваем в 6 баллов. В центре ожидаем до 8, — говорится в сообщении.

Уточняется, что затрудненная транспортная ситуация будет в центре, на Садовом кольце, МКАД и ТТК. В часы пик, которые из-за короткого рабочего дня начнутся раньше (примерно около 16:00), столичным водителям по возможности лучше воспользоваться городским транспортом, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Затруднения движения в настоящее время фиксируются на Садовом кольце в районе Большого Краснохолмского моста, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на МКАД в районе улицы Липецкая.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны во время поездок.

На нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО временно изменится схема движения транспорта. До 21 июля специалисты будут проводить на них строительные работы. Также они займутся восстановлением инженерных сетей.

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