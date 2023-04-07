Известный философ из Москвы стал жертвой телефонных мошенников

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В Москве мошенники заставили философа Владимира Шохина перевести им почти миллион рублей. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», знакомого с ситуацией, аферисты позвонили доктору наук с нескольких телефонных номеров и сообщили ему, что его счета находятся в опасности. Поверив мошенникам, академик перевел сбережения на различные карты злоумышленников. Сумма ущерба составила 935 тысяч рублей.

Вскоре мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Злоумышленников разыскивают.

Владимир Шохин — старший научный сотрудник института философии, один из авторов «Большой Российской энциклопедии», советский и российский философ и индолог.

Другая группа аферистов попыталась обмануть пенсионерку из Подмосковья. Женщина рассказала обо всем сыну. Мужчина догадался, что мать пытаются обмануть, и обратился в полицию.