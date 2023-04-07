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Лавров пояснил свою фразу про «ждать осталось недолго»

Евгений Белоусов
В мире
Лавров пояснил свою фразу про «ждать осталось недолго»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил смысл сказанной им недавно фразы о противостоянии России и США «ждать осталось недолго».

— Я имел в виду, что все равно правда восторжествует. В этом нет никаких сомнений. «Недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане — точно, — рассказал он.

Лавров также одобрительно отметил слова журналиста о том, что после этой фразы «мир вздрогнул». По словам главы российского МИД, на это и был расчет, передает ТАСС.

Недавно Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны из-за поставок Вашингтоном оружия Киеву. По его словам, правительство Соединенных Штатов каждый раз угрожает поставками Украине все более смертоносного и дальнобойного оружия.

Также министр заявил, что Россия рассматривает Европейский союз как недружественное объединение. По его словам, российская сторона сделала необходимые выводы и будет действовать «при необходимости жестко», опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.

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