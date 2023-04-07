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Подозреваемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге, доставили в СИЗО «Лефортово». Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Как сообщили РИА Новости, в изоляторе она проведет весь период следствия и суда.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По версии следствия, Дарья Трепова принесла статуэтку со взрывным устройством на встречу поклонников с журналистом Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.

В результате взрыва корреспондент погиб, еще 42 человека пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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