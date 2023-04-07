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Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу

Евгений Жуков
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Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу, оставив лишь транзит. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс в пятницу, 7 апреля.

— Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера и украинская сторона согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна в Польшу, — сказал он.

Телюс также добавил, что речь шла о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнухе, поскольку именно эти четыре вида зерна на сегодняшний день представляют самую большую проблему.

Украина же предложила, чтобы в течение определенного времени существенно ограничить, а прямо сейчас полностью прекратить ввоз зерна на польскую территорию. При этом Телюс подчеркнул, что ограничения не коснутся транзита, передает РИА Новости.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.

Столкнувшись с дешевым зерном с Украины, польские фермеры не могут продать свою продукцию, поэтому они «осуждают недобросовестную конкуренцию со стороны Киева».

Украина Сельское хозяйство Польша
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