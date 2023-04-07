Член ОНК Мельников опроверг информацию о заключении Дарьи Треповой в СИЗО «Лефортово»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дарья Трепова, подозреваемая по делу о теракте в Санкт-Петербурге, не находится в СИЗО «Лефортово». Об этом в своем Telegram-канале сообщил ответственный секретарь ОНК города Москвы Алексей Мельников в пятницу, 7 апреля.

По его словам, сообщения о местонахождении Треповой не соответствуют действительности. При этом правозащитник отметил, что правильную информацию он сможет дать чуть позже.

— На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии, — объяснил Мельников задержку визита.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По версии следствия, Дарья Трепова принесла статуэтку со взрывным устройством на встречу поклонников с журналистом Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.

В результате взрыва корреспондент погиб, еще 42 человека пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».