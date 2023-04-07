Фургон сбил ребенка на переходе на севере Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Фургон сбил ребенка на пешеходном переходе в САО. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла в районе дома № 11 на Бескудниковском бульваре. Также ведомство опубликовало видео с самим моментом ДТП.

На кадрах видно, как маленький ребенок начинает бежать по пешеходному переходу и сталкивается с не успевшим затормозить автомобилем.

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Дептранс призвал родителей внимательно следить за детьми, а также напомнить им о правилах перехода через дорогу.

Еще один похожий случай произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Ребенок решил пересечь проезжую часть на самокате по пешеходному переходу на красный свет. Водитель автомобиля Mercedes не успел затормозить и сбил мальчика.