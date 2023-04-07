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HR-специалист рассказал, в какой сфере не берут на работу людей старше 50 лет

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
HR-специалист рассказал, в какой сфере не берут на работу людей старше 50 лет
Фото: Pexels

Люди старше 50 лет могут рассчитывать найти работу по специальности в любой сфере, за исключением одной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал HR-специалист Ильгиз Валинуров.

— В IT-компаниях и сферах, которые связаны с современными информационными технологиями, возраст 50 и более лет является ограничением при приеме на работу, — заявил он.

В остальных же сферах, пояснил собеседник «ВМ», возрастные кандидаты ни с какими трудностями при трудоустройстве не столкнутся. Они также могут рассчитывать на конкурентноспособную зарплату на рынке, ведь оплата зависит не от возраста, а от профессиональных качеств и опыта, заключил Валинуров.

Подробнее о том, на какие специальности обычно берут людей предпенсионного возраста и на какой уровень дохода они могут рассчитывать — в материале «Вечерней Москвы».

Московская служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия города. Ближайшее такое мероприятие состоится 12 апреля.

Также в столице проходят бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству.

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