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Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о продвижении к западной части Артемовска

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о продвижении к западной части Артемовска
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвигаются к западным районам Артемовска. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

В настоящее время отряды ЧВК находятся рядом с районной администрацией города, сотрудники которой отвечали за центр Артемовска. При этом севернее располагается главная администрация, которая также находится под контролем «вагнеровцев».

При отступлении украинские солдаты успели подорвать несколько зданий, включая администрацию города, передает РИА Новости.

О поднятии флага над Артемовском основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил 2 апреля. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — в честь военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.

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