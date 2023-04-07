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Путин поручил перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

Евгений Белоусов
Общество
Путин поручил перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 7 апреля, на официальном сайте Кремля.

— Администрации президента РФ обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, — говорится в перечне поручений главы государства.

В этом году празднование Дня молодежи выпадает на 24 июня.

Недавно Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи. Теперь правительство должно разработать меры для подготовки и проведения фестиваля, а также найти источники финансирования. Кроме того, оно будет обязано организовать освещение мероприятия в СМИ.

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