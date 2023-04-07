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Студенческий смотр патриотической песни пройдет 10 апреля в Москве

Евгений Белоусов
Город
Студенческий смотр патриотической песни пройдет 10 апреля в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Новозаводская улица, 27 Карта всех событий

Студенческий смотр современной патриотической песни среди творческой молодежи Москвы состоится 10 апреля в Дворце культуры имени Горбунова.

В мероприятии примут участие студенты московских вузов: академии им. Гнесиных, ГИТИС, ИСИ, ИТИ, РГСУ, МНУ, РУДН, а также Финансовой академии при правительстве РФ.

Программа «Классная страна» стартовала 27 февраля, в ней могут принять участие дети и подростки со всей России. Целью мероприятия являются профориентация, социализация и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Организаторами программы являются Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Министерство просвещения Российской Федерации.

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