Студенческий смотр патриотической песни пройдет 10 апреля в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Новозаводская улица, 27 Карта всех событий

Студенческий смотр современной патриотической песни среди творческой молодежи Москвы состоится 10 апреля в Дворце культуры имени Горбунова.

В мероприятии примут участие студенты московских вузов: академии им. Гнесиных, ГИТИС, ИСИ, ИТИ, РГСУ, МНУ, РУДН, а также Финансовой академии при правительстве РФ.

Программа «Классная страна» стартовала 27 февраля, в ней могут принять участие дети и подростки со всей России. Целью мероприятия являются профориентация, социализация и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Организаторами программы являются Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Министерство просвещения Российской Федерации.