МИД России вызвал канадского советника-посланника

Фото: МИД РФ

Канадского советника-посланника Брайана Эбеля вызвали в здание Министерства иностранных дел РФ. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе МИД.

— Эбелю был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского террористический акт, — говорится в сообщении.

Правительство Канады обвинили в нагнетании русофобии и замалчивании преступлений против России и ее граждан.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате взрыва военный корреспондент Владлен Татарский погиб.

Во время взрыва ранения различной степени тяжести получили 40 человек. В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что военкор был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».