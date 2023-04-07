В Совфеде спрогнозировали возможную дату начала наступления ВСУ

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Украинские войска могут активизировать наступление с мая по октябрь. Такое мнение высказал в пятницу, 7 апреля, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

— Текущая выжидательная же позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в «некомфортных» для себя условиях при распутице. Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна, — объяснил он.

Однако Россия готова к любым вызовам со стороны противника, подчеркивает сенатор. Москва также не позволит принудить ее к невыгодному мирному договору на условиях Киева, написал Бондарев в своем Telegram-канале.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Вне зависимости от результата контрнаступления ВСУ будут значительно ослаблены, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

По мнению военного из Соединенных Штатов Америки, успех или провал контрнаступления одинаково повлияет на состояние украинских войск. Американский подполковник также утверждает, что после проведения контрнаступления будут истощены основные ударные силы ВСУ.