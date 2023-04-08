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Ряд трамваев на десяти улицах Москвы задерживается по техническим причинам

Никита Худяков
Происшествия
Ряд трамваев на десяти улицах Москвы задерживается по техническим причинам
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Трамваи № А, 4, 32, 37, 43, 45, 46 и 50 задерживаются по техническим причинам на десяти улицах Москвы. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Трамваи по техническим причинам задерживаются на Трудовой, Волочаевской, Большой Калитниковской, Абельмановой, Большой и Малой Андроньевской и Красноказарменной улицах, а также на Лефортовском мосту, в Андроньевском проезде и на улице Радио.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

6 апреля трамваи № 14, 26 и 47 задерживались на улице Шаболовке в районе остановки «Метро «Шаболовская» из-за ДТП на путях. Там столкнулись два автомобиля.

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