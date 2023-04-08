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Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу ВСУ

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении уничтожили разведгруппу противника, пытавшуюся провести разведку боем. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

— На южно-донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов, — сказал он.

Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия». Также на запорожском направлении были обнаружены минометный расчет в районе Новоданиловки и гаубица в районе Гуляйполя. Огнем артиллерии войска уничтожили цели, передает РИА Новости.

5 апреля российские войска группировки «Центр» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике. Кроме того, российские силы поразили подразделения ВСУ в двух населенных пунктах ДНР. В результате были уничтожены более 80 военных, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

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