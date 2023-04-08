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Сергунина отметила высокий уровень гастрономической культуры столицы

Евгений Белоусов
Город
Сергунина отметила высокий уровень гастрономической культуры столицы
Фото: Пресс-служба Мостуризма

Церемония награждения всероссийской ресторанной премии Where to eat прошла 7 апреля в Санкт-Петербурге. В первую десятку лауреатов вошли пять столичных заведений. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Разнообразие кухонь и концепций привлекает москвичей и туристов, создает серьезную конкуренцию между заведениями. Благодаря этому отрасль продолжает совершенствоваться и развивать новые направления и форматы, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма

Второе место в рейтинге премии занял столичный ресторан Twins Garden, четвертое — White Rabbit, пятое — Savva, седьмое — AVA, девятое — Folk. Шеф-поваром года стал бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин. Награду в новой специальной номинации «Ресторан-легенда» получило «Кафе Пушкинъ».

Всего в короткий список премии Where to eat включили 100 ресторанов, в том числе 44 столичных. Гастрономию Санкт-Петербурга представили 24 заведения. Премию Where to eat в 2013 году учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов.

Москва заслуженно считается одной из мировых гастрономических столиц. В городе работают тысячи ресторанов. В последние годы в столице сформировались целые гастрономические кварталы.

Рейтинг ресторанов и победителей в номинациях был определен путем тайного голосования коллегией экспертов. Она состоит из 500 профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса из всех регионов России.

Наталья Сергунина Москва Рейтинги Рестораны
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