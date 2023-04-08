Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете

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Над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины, — написал он в своем Telegram-канале.

В последние недели на территории России участились случаи падения беспилотников. Так, на территории между населенными пунктами Петровское и Маловель в Тульской области обнаружили беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Угрозы для жизни и здоровья граждан он не представлял.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.