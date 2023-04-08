Исследователи подтвердили пользу проекта «Московское долголетие»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице прошел круглый стол, на котором впервые презентовали итоги комплексного исследования, посвященного влиянию проекта «Московское долголетие» на качество жизни горожан старшего возраста. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы кандидат социологических наук Владимир Филиппов.

— Наша главная задача — вовлечение в проект «Московское долголетие» новых участников. Мы увидели результаты нескольких социологических исследований, которые помогут лучше понять целевую аудиторию проекта и внедрять новые предложения для москвичей старшего поколения, — сказал он.

По словам Филиппова, в городе сделан первый шаг к созданию института долголетия. Благодаря площадкам правительство Москвы и экспертное сообщество могут обмениваться исследованиями и опытом, чтобы использовать полученные данные для улучшения жизни москвичей. Филиппов отметил, что участники проекта на 20 процентов опережают своих ровесников по всем составляющим благополучия, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.