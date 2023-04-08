Специалисты провели более девяти тысяч консультаций по вопросам переселения в этом году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более девяти тысяч консультаций по вопросам переселения провели специалисты департамента городского имущества с января по март 2023 года. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В первом квартале 2023 года специалисты департамента городского имущества консультировали жителей по вопросам реновации в 48 центрах информирования по переселению. За три месяца в таких центрах, а также в территориальных отделах они в общей сложности провели более девяти тысяч консультаций по вопросам реновации, — сказал он.

Горожане чаще всего обращались с вопросами о сроках переселения и восстановлении утерянных документов, а также о помощи в оформлении документов, проведении осмотра квартиры и подписании подготовленного специалистами договора на новое жилье, передает официальный сайт мэра Москвы.

Порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. Как выяснилось, половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.