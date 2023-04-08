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Музей Победы сохранил реликвии авиаполка «Нормандия — Неман»

Никита Худяков
Общество
Музей Победы сохранил реликвии авиаполка «Нормандия — Неман»
Фото: пресс-служба Музея Победы

В фондах Музея Победы хранится фотоархив, в котором собраны снимки легендарного советско-французского авиаполка «Нормандия — Неман». Об этом в субботу, 8 апреля, рассказали в пресс-службе музея.

«Нормандия — Неман» — советско-французский авиаполк, который воевал с 1941-го по 1945-й в Великой Отечественной войне. Летчики этого полка совершили за это время более пяти тысяч боевых вылетов и сбили почти 300 самолетов противника.

Личные вещи, а также часть фотографий летчика Мориса Гидо, служившего в «Нормандии — Неман», передала музею его дочь — Анн-Мари Гидо.

— Морис Гидо служил в «Нормандии — Неман» с 17 октября 1944 года по 8 мая 1945 года. Участвовал в боях в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга. Сбил четыре самолета. Морис Гидо летал на знаменитой «шестерке», самолете Героя Советского Союза Марселя Альбера, — сказал сотрудник Музея Победы, историк Александр Михайлов.

Также в коллекции музея есть снимок, на котором запечатлен руководящий состав воздушной армии с генералом армии Иваном Баграмяном. На заднем плане снимка расположены французские летчики.

Недавно стало известно об открытии выставки «Родина. Подвиг. Судьба», посвященной советским разведчикам. В общей сложности школьные музеи Москвы и Саратовской области представили свыше 50 подлинных раритетов из своих коллекций.

Фотография Великая Отечественная война Музей Победы
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