Более 29 тысяч семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков при переезде по реновации

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Около 29,1 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков и предоставленным автотранспортом при переезде по программе реновации. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Чаще всего услугу заказывали в Юго-Восточном административном округе — 4,8 тысячи семей. Это связано в том числе с тем, что округ является одним из лидеров по количеству переданных под заселение новостроек (33 дома), — сказал он.

Кроме того, 4,7 тысячи семей заказали услугу на севере столицы, а также по 3,9 тысячи семей в Западном и Восточном округах.

Грузчики помогают перевозить в новую квартиру крупногабаритные вещи, например, бытовую технику и мебель. Горожанам необходимо самостоятельно забрать только документы, ценные вещи и домашних животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

Порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. Как выяснилось, половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.