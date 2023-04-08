Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 370 бойцов на Донецком направлении

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 370 солдат личного состава на Донецком направлении. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщили в ведомстве.

5 апреля российские войска группировки «Центр» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике. Кроме того, российские силы поразили подразделения ВСУ в двух населенных пунктах ДНР. В результате были уничтожены более 80 бойцов, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

4 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российскими ударами по военным объектам Украины было нарушено производство ряда образцов вооружения.