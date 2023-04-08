Mysl Polska: Зеленский не извинился за преступления Украины во время визита в Польшу

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу отказался признавать преступления своей страны. Об этом в своей статье для Mysl Polska написал обозреватель Пшемыслав Пяста.

По его словам, вручение Зеленскому ордена Белого орла обесценивает саму награду, которую стоит переименовать в орден Птицы Додо. Олицетворение глупости в данной ситуации идеально подходит, считает Пяста.

Обозреватель вспомнил, что Зеленский отказался извиняться за Волынскую резню. По мнению журналиста, после этого нельзя говорить об украинском лидере в восторженных тонах.

— Вот за что бы Зеленский мог извиниться, так это за обстрелы нашей территории украинскими ракетами, за так называемый инцидент в Пшеводуве. В конце концов, по вине украинцев польские граждане лишились жизни и имущества. Но и этих извинений мы не дождались. Неудивительно. Извинение означает признание вины, а это, в свою очередь, означает необходимость выплаты компенсации, — заявил Пяста.

Недавняя поездка стала первым официальным визитом Зеленского в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

В свою очередь экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский отправился в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. По мнению польского офицера, на данный момент Киев находится в «стратегическом тупике», что прямо указывает на приближение мирных переговоров между конфликтующими сторонами.